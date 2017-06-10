Anlaşma tamam! G.Saray transferi bitirdi!

Galatasaray, uzun yıllardır adı Türk takımlarıyla anılan Younnes Belhanda transferini bitirmeye çok yaklaştı.

Sarı kırmızılıların sportif direktörü Cenk Ergün'ün önceki günlerde Fas Milli Takımı kampına giderek yıldız oyuncuyla görüştüğü ve 4 yıllık ön protokol yaptığı öğrenildi.



Oyuncunun kulübü Dinamo Kiev'in yüksek bonservis bedeli talep etmesi sebebiyle transferin süresinin uzadığı ifade edilirken Belhanda'nın menajeri aracılığıyla Ukrayna kulübüne ayrılık isteğini ilettiği belirtildi.



Galatasaray'ın bonservisine 4 milyon euro teklif ettiği Belhanda için kulübü Kiev'in 7 milyon euro talep ettiği ve kısa süre içerisinde orta yolun bulunacağı aktarıldı.



Bu sezon Fransa Lig 1 takımlarından Nice'te kiralık forma giyen Belhanda, 36 resmi maçta 3 gol atarken 7 de asist yapma başarısı gösterdi.

Kaynak: Yenişafak