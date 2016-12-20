Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 6'sı subay 16 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 6'sı subay 16 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 6'sı subay 16 kişi tutuklandı.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 20 kişi, Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine götürüldü.



Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, aralarında eski askeri ataşe İsmail İpekçi ve farklı rütbelerden diğer 5 subay ile çeşitli mesleklerden 10 kişinin tutuklanmasına karar verdi.



Şüphelilerden 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA