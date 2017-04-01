Ankara'daki FETÖ operasyonunda 39 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün başkentteki yapılanmasına ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınanlardan 39'u tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Başkentteki yapılanmasına ilişkin, örgütün yönetici kadrolarının da arasında bulunduğu bazı kişilere yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 39 kişi tutuklandı.



Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanlardan 101'i Ankara Adliyesine getirildi.



Soruşturma savcısı, şüphelilerden bir kişiyi doğrudan serbest bıraktı. Savcının talebi doğrultusunda 39 şüpheli ise sorgulandıkları nöbetçi sulh ceza hakimliklerince tutuklandı.



Şüpheli 61 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.