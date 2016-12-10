Ankara'da trafik kazası: 3 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Özgür Kayıhan'ın kullandığı 06 FK 3836 plakalı hafif ticari araç, Ankara-Çubuk karayolu Yenice Mahallesi mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu yol kenarında park halinde bulunan Yasin Akkaya yönetimindeki 67 UE 692 plakalı otomobile çarptı.



Kazada, park halindeki otomobilde bulunan sürücü ile Bekir Kuruoğlu ve Selim Reçber yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA