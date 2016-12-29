Ankara'da okullar tatil edildi

Ankara'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtilerek, "Yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 29.12.2016 Perşembe günü, bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, kamuda görevli hamile ve engelli çalışanların da idari izinli sayılacağı bildirildi.