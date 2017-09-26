Ankara'da inşaatta göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Mamak ilçesindeki bir inşaatta meydana gelen göçükte, enkaz altında kalan 2 işçiden 1'i hayatını kaybetti.

Başkentte, Mamak ilçesindeki bir inşaatın 2'nci katına beton döküldüğü sırada meydana gelen göçükte 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Mavi Göl Caddesi'nde yapımı devam bir inşaatın 2'nci katında beton döküldüğü sırada göçük meydana geldi.



2 işçinin göçük altında kaldığı olayın ardından Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), itfaiye ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.



Ekiplerin, çevredekilerin de yardımıyla yaptığı çalışmalarda, enkaz altında kalan ve isimleri henüz belirlenemeyen 2 işçiye kısa sürede ulaşıldı.



Göçükten çıkarılan 2 işçiden 1'i hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Yaralı diğer işçi ise tedavi altına alındı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.