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27 Ocak 2017 22:19 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2017 22:21

Ankara'da DEAŞ üyesi 5 kişi tutuklandı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ üyesi 5 kişi tutuklandı.

Ankara'da DEAŞ üyesi 5 kişi tutuklandı

Başkentte terör örgütü DEAŞ üyesi 5 kişi tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ mensubu 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Etiketler: DEAŞterör


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