Ankara'da 'ByLock' operasyonu: 38 gözaltı

Ankara'da kamu kurumlarındaki FETÖ soruşturmaları kapsamında, ByLock kullandıkları tespit edilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı eski çalışanı 38 kişi hakkında gözaltı kararı verilerek Ankara merkezli 9 ilde operasyon başlatıldı.

Kamu kurumlarındaki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında, ByLock kullandıkları tespit edilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı eski çalışanı 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.



Karar doğrultusunda harekete geçen emniyet güçleri, Ankara merkezli 9 ildeki 38 kişiyi yakalamak için operasyon başlattı.



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın eski personeli olduğu kaydedilen 38 şüphelinin tamamının Kanun Hükmünde Kararnamelerle görevlerinden ihraç edildikleri belirtildi.