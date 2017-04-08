Ankara'da beraberlik

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında, Gençlerbirliği ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki Gençlerbirliği-Antalyaspor karşılaşmasının başlama vuruşunun hemen ardından kaleci Ferhat Kaplan'ın oyuna hızlı sokmaya çalıştığı topu Serdar Gürler kontrol etti. Bu oyuncunun sert şutunda kaleye giden topu Antalyaspor defansı önledi.



4. dakikada Mbilla'nın Gençlerbirliği ceza alanı önünden dönerek sert şutunda kaleci Hopf, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.



7. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Ahmet Oğuz'un Antalyaspor ceza sahasının sağından yaptığı ortada iyi yükselen Aydın Karabulut'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0



25. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Gençlerbirliği'nin kullandığı korner atışı sonucunda konuk ekip, ani atakta tek pasla golü buldu. Eto'o, Sandro'nun kendi ceza alanı içinden uzaklaştırdığı topla, Uğur Çiftçi'nin de pozisyon hatasından faydalanarak orta sahada buluştu. Meşin yuvarlağı kırmızı-siyahlı ekibin ceza alanına kadar taşıyan Eto'o, kaleci Hopf ile karşı karşıya pozisyonda plase bir vuruşla skoru eşitledi: 1-1



42. dakikada maçın hakemi Hüseyin Göçek, sakatlandığı için karşılaşmayı yönetmeye devam edemedi. Maçın geri kalan dakikalarında 4. hakem Murat Özcan görev yaptı.



Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.



İKİNCİ YARI



59. dakikada hakem Murat Özcan, Gençlerbirliği'nde Khalili'ye sarı kart gösterdi. Özcan, Khalili'nin maçta 2. sarı kartı olduğunu düşünerek ardından kırmızı kartını çıkardı. Hakem Özcan, uyarılar üzerine Khalili'nin maçtaki ilk sarı kartı olduğunu fark ederek hatasını düzeltti ve kırmızı karttan vazgeçti.



75. dakikada Selçuk Şahin'in Antalyaspor kalesini karşıdan gören pozisyonda sert şutunda topu kaleci Ferhat kontrol etti.



78. dakikada El Kabir, Gençlerbirliği ceza alanının sağından topu Eto'o'ya çıkardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Hopf, son anda ayağıyla gole engel oldu.



85. dakikada Sakıb'ın kullandığı faul atışında topla Gençlerbirliği ceza alanında buluşan Deniz Kadah'ın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Hopf, gole izin vermedi.



Karşılaşma 1-1 tamamlandı.