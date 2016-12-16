Ankara'da 13 askere FETÖ tutuklaması

Ankara’da davam eden FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasında 13 asker tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan biri subay 7 kişi ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca gözaltına alınan 10 subay ve astsubay, işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.



Soruşturma kapsamında cumhuriyet savcılarına ifade veren şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gözaltına aldığı ve 15 Temmuz gecesi Ankara Beytepe'deki Jandarma Okullar Komutanlığında oldukları tespit edilen bir binbaşı ve ikisi emekli 4 astsubay tutuklandı.

İTİRAFÇI OLANLAR SERBEST KALDI



Şüphelilerden ikisi ise itirafçı oldukları, örgütün çözülmesi için bilgi paylaşımında bulundukları gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca adliyeye getirilen 10 subay ve astsubaydan ise 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 8 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA