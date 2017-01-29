Ankara ve İzmir'de sahte içki operasyonu

Ankara ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda sahte içki ele geçirildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 bin 616 litre sahte içki ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte içki ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Bornova'dan Denizli'ye kamyonla sahte içki götürüleceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.



Bornova Emniyet Müdürlüğü ile düzenlenen ortak operasyonda sahte içki yüklü kamyon, İzmir-Aydın otoyolundaki Işıkkent gişelerinde durduruldu.



Aramada 3 bin 790 şişe 2 litrelik, 36 şişe bir litrelik olmak üzere 7 bin 616 litre sahte içki ele geçirildi.



Gözaltına alınan sürücü V.E. (34), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



ANKARA'DAKİ OPERASYON

Başkentte imalathane olarak kullanılan depo ile kuru yemişçiye düzenlenen operasyonda 963 dolu şişe ve şişelenmeye hazır 20 litre sahte içki ile 10 binin üzerinde boş şişe ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.



Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Mamak ilçesine bağlı Tuzluçayır Mahallesi'ndeki kuru yemişçide sahte içkisatıldığı ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, iş yerini takibe aldı.



Ekipler, iş yerine düzenledikleri operasyonda 700 şişe sahte içki ele geçirdi.



Süleyman Y'nin gözaltına alındığı operasyonun ardından çalışmalarını sürdüren ekipler, sahte içkilerin üretildiği adresi tespit etti.



Mamak'ta imalathane olarak kullanılan depoda yapılan aramada 263 şişe sahte içki, 400 kapak, sahte bandrol, 3 bidonda şişelenmeye hazır 20 litre sahte içki, 10 binin üzerinde boş şişe ile dolum amacıyla kullanılan aparat bulundu.



Rıza G. ve Deniz Ö. gözaltına alındı, ruhsatsız tabancaya el konuldu.



Operasyonda ele geçirilen 963 şişe sahte rakı, votka ve viskinin ünlü markalara ait şişelere konulmuş olması dikkati çekti. Sahte içki imal eden şebekenin, başkentteki gece kulüpleri ve barlarda çalışan garsonlardan 5 lira karşılığında boş şişe topladıkları öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, sahte içkileri satın alan iş yerlerinin araştırıldığı belirtildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Rıza G. ve Deniz Ö. tutuklandı, Süleyman Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.