Ankara Üniversitesinde Türk bayrağına çirkin saldırı

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde, karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga çıktı.

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde, Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan askerlerin isimlerinin yazılı olduğu pankartın indirilmesi üzerine iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga eden gruplara müdahalede bulunan polis, 33 kişiyi gözaltına aldı.



Alınan bilgiye göre, bir grup öğrenci tarafından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi panosuna Şırnak'taki helikopter kazası şehitlerinin isimlerinin yazılı olduğu pankart ile Türk bayrağı asıldı.



Karşıt görüşlü diğer grubun şehitlerin isimlerinin yer aldığı pankartı indirmesi üzerine kavga çıktı. Üç kişinin yaralandığı kavga, çevik kuvvet polislerinin kampüse girmesiyle sona erdi.



Kavgaya karışan gruplara müdahale eden polis, 33 kişiyi gözaltına aldı. Olaylar sırasında giriş kapısının camları kırılan İletişim Fakültesi binasında polis tarafından inceleme yapıldı.



Öte yandan, okul yönetimi, bugün yapılması planlanan sınavları erteledi.