Ankara Üniversitesi Rektörü kavganın asıl nedenini açıkladı

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, Cebeci Kampüsü'nde karşıt görüşlü öğrenci grupları arasında dün çıkan ve 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavgayla ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılacağı bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Cebeci Kampüsü Siyasal Bilgiler Fakültesinde yaşanan kavganın, sınırlı sayıda öğrenciden oluşan, küçük bir marjinal grubun milli değerler ve şehitlerin anısına çirkin saldırısıyla başladığı belirtildi.



Saygı dışı, kabul edilemez, tahrik amaçlı saldırı sonrasında yaşanan çatışmalar ve disiplin dışı olayların, herkesi ve tüm Ankara Üniversitesi camiasını üzdüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Olaylara emniyet güçlerince derhal müdahale edilmiş ve soruşturma da açılmıştır. Olaylara karışan ve sorumlu olan herkes hakkında hem Rektörlüğümüz hem de adli makamlarca gerekli yasal işlem yapılacaktır. Ankara Üniversitesi olarak milli ve manevi değerlerimize yönelik her türlü saygısızlığa ve disiplin dışı tüm eylemlere karşı tavizsiz durulması konusundaki tutumumuzu kararlılıkla sürdüreceğimizi vurgulamak isteriz. Bu üzücü hadiseyi şiddetle kınıyoruz. Çok büyük çoğunluğu sağduyulu olan öğrencilerimizin, tahriklere kapılmadan eğitimleri ve yıl sonu sınavlarını sükunet içerisinde başarıyla sürdürmelerini diliyoruz."