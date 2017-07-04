Ankara Üniversitesi eski çalışanlarına ByLock operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında ByLock kullandıkları belirlenen eski personel ve akademisyenlerin bulunduğu 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ankara Üniversitesinde FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen, bir kısmı daha önce açığa alınan, bir kısmı ise kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen, akademisyen ve personelden oluşan toplam 31 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı ve sorgulanmak üzere emniyet birimlerine götürüldüğü, diğer şüphelilerin ise yakalanmaları için operasyonların sürdüğü öğrenildi.