Ankara merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Ankara merkezli 10 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonda aralarında subay ve astsubaylar ile askeri öğrencilerin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara merkezli 10 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonda aralarında subay ve astsubaylar ile askeri öğrencilerin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.



Ankara Valililiğinden apılan açıklamaya göre FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ankara merkezli 10 ayrı ilde operasyon düzenlendi.



Operasyon kapsamında 4'ü subay, 5'i astsubay, 2'si sivil memur, 2'si askeri öğrenci olmak üzere 9'u muvazzaf, 4'ü ihraç edilmiş 13 şüpheli gözaltına alındı.