Ankara-İzmir YHT projesinde yeni gelişme

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi'nde ihaleye çıkılmayan etap kalmadığını belirterek, hattın 3 yıl içinde hizmete sokulacağını bildirdi.

Manisa programı kapsamında Vali Mustafa Hakan Güvençer’i makamında ziyaret eden Bakan Arslan, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren projelerinde gelinen aşamalara ilişkin bilgi verdi.



Arslan, İstanbul ile İzmir'i birbirine bağlayan otoyolun yaklaşık üçte birine karşılık gelen 112 kilometrelik bölümünün Manisa'dan geçtiğini, bu otoyolun yanında Manisa’yı Ege’ye ve İç Anadolu’ya bağlayacak ikinci otoyol için de proje çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi. Arslan, Manisa'nın endüstriyel büyüklüğüne dikkati çekerek, bu yatırımların kalkınmaya hizmet edeceğini söyledi.



Bakan Arslan, "Endüstrinin, ekonominin kalbi olan bir şehirde mevcut tren yollarının rehabilitasyonu ve yüksek hızlı tren yapılması da çok önemliydi. Bunu da arkadaşlarımızla birlikte takip ediyoruz. Ankara’dan Afyonkarahisar, Manisa ve İzmir'e gidecek hızlı tren hattının ihale süreçleri başlatılmayan hiçbir yeri kalmadı. İnşallah onu da 3 yıl içinde hizmete sokacağız. Böylece Manisa’nın otoyollar, yüksek hızlı tren, konvansiyonel tren hatları ve bölünmüş yollarıyla çok daha gelişmiş hale gelmesini sağlamış olacağız." dedi.



Yüksek Hızlı Tren hattının Manisa şehir merkezindeki mevcut hat üzerinden geçmeyeceğine işaret eden Arslan, şehrin kuzeyinde yer alan otogarın güneyinden geçecek hattın çevre yoluna paralel olarak ilerleyeceğini ifade etti.



"Yüksek Hızlı Treni, Manisa’yı bölen değil, kuşaklayan bir şekilde Ege’ye ulaştırmış olacağız." diyen Arslan, şunları kaydetti:



"Bunun yanında mevcut yük trenlerine hizmet eden konvansiyonel hattımızı da şehrin içine sokmayacağız, yüksek hızlı tren hattımızın yanından üçüncü bir hat yaparak, inşallah bunu da Ege’ye yükleri yetiştirecek şekilde yapacağız.



Manisa merkezden başlayarak Menemen’e giden mevcut tren hattını iki hatta çıkartacağız. Bu iki hattı da banliyö tren hizmeti verecek şekilde Manisa’yı Menemen’e dolayısıyla EGERAY’a bağlamış olacağız. İzmir ile Manisa’nın karşılıklı gidiş gelişini de yüksek hızlı tren dışında banliyö tren işletmeciliğiyle sağlamış olacağız. Manisa banliyö hattıyla EGERAY’ı entegre edeceğiz. Bunun da ihalesini yaptık, sözleşmesini imzaladık. İşe şu an başlanıyor. İki sene içinde bitireceğiz."



Manisa’nın mevcut konvansiyonel tren hatlarını da rehabilite ederek, elektrikli, sinyalli ve 160 kilometre hıza uygun hale getireceklerini dile getiren Bakan Arslan, Akhisar'ı ikiye bölen tren hattını da şehrin kuzeybatısına almak amacıyla 7,2 kilometrelik hat çalışması yaptıklarını, bunu da 2017'de hizmete almayı hedeflediklerini söyledi.



Bakan Arslan, Valilik programı sonrası Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi’yi ziyaret etti, Manisa Şoförler Esnaf Odasında esnafla bir araya geldi.

Kaynak: AA