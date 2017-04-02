"Ankara 15 Temmuz'da olduğu gibi 16 Nisan'da da tarih yazacak"

Başbakan Binali Yıldırım, "Ankaralılar can verdiler ama teröristlerin başkenti işgal etmesine izin vermediler." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankaralıların Meclisi, Külliye'yi, Başbakanlığı, Genelkurmay Başkanlığını koruduğunu belirterek, "Ankaralılar can verdiler ama teröristlerin başkenti işgal etmesine izin vermediler. Kurtuluş Savaşı'nda düşmanı Polatlı'da durduran, İzmir'e kadar kovalayan Ankara, 15 Temmuz'da da içimizdeki düşmanı durdurdu." dedi.



Yıldırım, Atatürk Kültür Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende toplu açılışı yapılacak 1,5 milyar lira değerindeki 193 eserin kente hayırlı olması temennisinde bulundu.



Yapılan yatırımları büyüyen, kalkınan Türkiye'nin müjdesi olarak nitelediren Başbakan Yıldırım, eserlerin yapımında katkısı olanlara teşekkür etti. Söz konusu yatırımların en büyük mimarının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu belirten Yıldırım, "Sizin liderliğinizde çıktığımız bu yolda 14 yıldır ülkenin doğusunu batısıyla, kuzeyini güneyiyle birleştirmek, ülkeyi kalkındırmak, milletimizi mutlu ve refaha ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.



Başbakan Yıldırım, dün Van'da toplu açılış törenine katıldığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da vatandaşlarla Diyarbakır'da bir araya geldiğini hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Sayın Cumhurbaşkanım, illeri siz de ziyaret ediyorsunuz, biz de ziyaret ediyoruz, toplu açılışlar yapıyoruz, milletimizle kucaklaşıyoruz ve hasret gideriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım 14 yılda defalarca toplu açılış yaptınız, şehirlerimizi, ülkemizi imar etmek için bizim başımızda gece gündüz demeden çalıştınız, bize yol gösterdiniz, istikamet verdiniz. Türkiye'yi küresel yatırımlarla bu dönemde tanıştırdık. Dev projelerle ülkemizi kucaklaştırdık, Türkiye'yi başarıdan başarıya taşıdık. Bugün başkent Ankara'da, hem Ankara'ya yapılan yatırımlar hem de Türkiye'ye yaptığınız hizmetlerden dolayı sizlere şahsım ve milletim adına özellikle şükranlarımı sunuyorum. Biz de bu aziz millete, gösterdiğiniz istikamette kararlılıkla hizmet etmeye gayret ediyoruz."



"ANKARA'YI DARBECİLER ÖZELLİKLE ELE GEÇİRMEK İSTEDİ"



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara'nın büyük bir kahramanlık gösterdiğini vurgulayan Yıldırım, "Ankara 15 Temmuz akşamında bir destan yazdı. Öyle bir destan yazdı ki darbe girişiminde bulunan alçak FETÖ teröristleri Ankara, İstanbul ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bulunduğu Marmaris'i öncelikli hedef olarak seçtiler" ifadesini kullandı.



Devletin merkezi olan Cumhurbaşkanlığı'nın, TBMM'nin, Başbakanlığın, Genelkurmay Başkanlığının bulunduğu Ankara'nın darbeciler için önemli olduğunu aktaran Yıldırım, şu görüşlere yer verdi:



"Ankara'yı darbeciler özellikle ele geçirmek istediler. Çünkü Ankara ele geçirilirse devlet ele geçecekti ancak beklemedikleri büyük bir direnişle karşılaştılar. Ankara o gece Cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak vererek akın akın meydanlara indi, tıpkı bugünkü gibi. Ankaralılar o gece Meclisi, Külliye'yi, Başbakanlığı, Genelkurmayı korudular, Ankaralılar can verdiler ama ama teröristlerin başkenti işgal etmesine izin vermediler. Kurtuluş Savaşı'nda düşmanı Polatlı'da durduran, İzmir'e kadar kovalayan Ankara, 15 Temmuz'da da içimizdeki düşmanı durdurdu. Darbecilere darbeyi vurdunuz Ankaralılar, Allah sizden razı olsun. 15 Temmuz gecesinde Ankara ile milletimizle bir kez daha gurur duyduk."



"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ, İSTİKRARI ADINA YENİ BİR KARAR VERECEĞİZ"



Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ'nün darbe girişimine engel olmak için Ankara'da sokaklara akın akın çıkanlara teşekkür ederek, şehitlere rahmet diledi, gazilere şükranlarını sundu. Ankara'nın 23 Nisan 1920'de tarihin akışını değiştirdiğine dikkati çeken Yıldırım, "Ankara 29 Ekim 1923'te 'Tarih sahnesinde ben de varım' dedi. Ankara 15 Temmuz 2016'da 'Ya istiklal ya ölüm' dedi. Allah tüm Ankaralı kardeşlerimden razı olsun." dedi.



Halk oylamasına iki hafta kaldığını anımsatan Yıldırım, "16 Nisan'da inşallah sandığa gideceğiz, Türkiye'nin geleceği, Türkiye'nin istikrarı adına yeni bir karar vereceğiz." ifadesini kullandı.



Alandakilere "Ankara, bir kez daha tarih yazmaya hazır mısın, istiklal ve istikbal için 'evet' demeye var mısın" diye soran Yıldırım, "evet" yanıtı üzerine, "Ankara işte bu muhteşem tabloyla üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapacağını gösteriyor." dedi.



Başbakan Yıldırım, Ankara'nın 16 Nisan'da bir kez daha destan yazacağına değinerek, şunları kaydetti:



"27 Mayıs 1960'da Ankara'da talihsiz gün yaşandı. Adnan Menderes darbeyle iş başından indirildi, milletin seçtiği hükümet zorbalıkla devrildi. Merhum Menderes'i ve iki bakanını darağacına çektiler. 16 Nisan'da, 27 Mayıs parantezini kapatmaya hazır mı Ankara? 16 Nisan'da milletin iradesini tamamen iade etmeye var mısın Ankara? Ülkeye sadece ve sadece millet istikamet çizecek, karar sadece size ait olacak, söz de yetki de size ait olacak."



