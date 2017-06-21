Angel Di Maria'ya para ve hapis cezası

Vergi kaçırdığını kabul eden ve İspanyol kurumlarıyla anlaşan Di Maria, 2 milyon avro para ve 1 yıl hapis cezası aldı.

İspanya'nın Real Madrid takımında forma giydiği dönemde vergi kaçırdığını kabul eden Arjantinli futbolcu Angel Di Maria, 2 milyon avro para ve 1 yıl hapis cezası aldı.



İspanya basınında, kariyerini Fransa'nın Paris Saint Germain takımında sürdüren 29 yaşındaki futbolcunun avukatlarının, suçlamalarla ilgili Savcılık ve Devlet Avukatlığı kurumuyla anlaştığı haberi yer aldı.



Haberde, 2012 ve 2013'te imaj gelirlerinden toplam 1 milyon 298 bin 989 avro 56 sent vergi kaçırdığını kabul eden Di Maria'nın, 2 milyon avro para cezası ödeyeceği ve cezaevine girmemesine karşın siciline 1 yıllık hapis cezasının işleneceği ifade edildi. Yıldız futbolcunun sicili temiz ve cezası 2 yıldan az olduğu için cezaevine girmeyeceği hatırlatıldı.