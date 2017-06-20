Anayasa Mahkemesinden 'ByLock' kararı

ByLock kullanımının tek başına delil sayılıp sayılmayacağı tartışmaları sürerken, Yüksek Mahkemenin bu kararı, diğer darbe davası sanıkları için de örnek teşkil edecek.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin TÜRKSAT davası sanığının yaptığı bireysel başvurunun reddi kararının gerekçesinde, FETÖ terör örgütünün yapısı ortaya çıkarıldı, örgütün gizli haberleşme yöntemi ByLock kullanımı, tutuklanma için kuvvetli şüphe sayıldı.



Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen TÜRKSAT baskını davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanan mühendis Aydın Yavuz, "darbe teşebbüsüyle bağlantılı olarak yürütülen soruşturmada uygulanan tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, tutukluluğun makul süreyi aşması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin duruşmasız olarak yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini" öne sürerek, Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.



Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Aydın Yavuz'un bireysel başvurusunu oy birliğiyle reddetti. Yüksek Mahkemenin gerekçeli kararı, daha sonra açıklanacak.



"BYLOCK" KULLANIMI



Alınan bilgiye göre, gerekçeli kararda, FETÖ terör örgütünün yapısı ayrıntılı irdelenip ortaya konuldu, örgütün tarifi yapıldı ve tüm bileşenleri ortaya çıkarıldı.



Başvurucunun da kullandığı tespit edilen "ByLock" programının ayrıntılı incelendiği gerekçeli kararda, bu programın kullanımı FETÖ üyeliği için yeterli sayıldı.



Gerekçeli kararda, "yazışma içeriklerine bakılmadan ByLock kullanımı kuvvetli şüphe sayılır." yorumu yapıldığı öğrenildi.



ByLock kullanımının tek başına delil sayılıp sayılmayacağı tartışmaları sürerken, Yüksek Mahkemenin bu kararı, diğer darbe davası sanıkları için de örnek teşkil edecek.



YARGITAYIN İLK 'BYLOCK' TESPİTİ



Yargıtay 16. Ceza Dairesinin de "Paralel Yapı" soruşturmaları kapsamındaki tutukluların tahliyesini kararlaştıran ve meslekten ihraç edilen hakimler Metin Özçelik ile Mustafa Başer'e "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 10'ar yıl hapis cezası veren kararının gerekçesinde, ilk kez "ByLock" kullanımının FETÖ üyeliği için yeterli olduğu tespiti yapılmıştı.



Daire'nin kararında, "ByLock iletişim sistemi, somut delillerle kanıtlandığı üzere, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının kullanmaları amacıyla oluşturulan ve münhasıran bu suç örgütünün bir kısım mensupları tarafından kullanılan bir ağ olması nedeniyle, örgüt talimatı ile bu ağa dahil olunduğunun ve gizliliği sağlamak için haberleşme amacıyla kullanıldığının, her türlü şüpheden uzak, kesin kanaate ulaştıracak teknik verilerle tespiti halinde, kişinin örgütle bağlantısını gösteren delil olacaktır." denilmişti.



BAŞVURUCU, TÜRKSAT BASKINI DAVASI SANIĞI



FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT yerleşkesine giderek yayınları kesmeye çalıştığı iddia edilen 5'i sivil, 16 sanığın yargılanmasına, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.



Davanın sivil sanıklarından eski TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kurumsal Gelişim Başkan Yardımcısı Aydın Yavuz, Keskin F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunuyor.



Darbe girişimi gecesi Ankara'ya gelerek, buluştuğu diğer mühendislerle TÜRKSAT yayınlarını kesmek üzere Gölbaşı'na giden ancak yolda yakalanan Yavuz'un, FETÖ'nün haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı da tespit edilmişti.