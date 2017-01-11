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11 Ocak 2017 19:09 | Son Güncelleme: 11 Ocak 2017 19:10

Anayasa değişiklik teklifinin 3. maddesi görüşülüyor

TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda, 3. maddenin görüşülmesine başlandı.

Anayasa değişiklik teklifinin 3. maddesi görüşülüyor

TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda, 3. maddenin görüşülmesine başlandı.

Maddeye göre, milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek. "Askerlikle ilişiği olanların" milletvekili adaylığına başvuramaması da öngörülüyor.

Maddenin görüşülmesine başlanmadan önce Genel Kurulda, dün maddelerin sonuç tutanağına imza atıp atmama konusunda usul tartışması yaşandı.

Etiketler: Anayasa değişikliği


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