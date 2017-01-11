Anayasa değişikliği teklifinin ikinci maddesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin ikinci maddesine 343 kabul, 133 ret oyu verildi.

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin ikinci maddesine 343 kabul, 133 ret oyu verildi.



Genel Kuruldaki gizli oylamaya 480 milletvekili katıldı.



Oylamada 343 kabul, 133 ret oyu kullanıldı, 1 çekimser, 2 boş, 1 geçersiz oy çıktı.



ANAYASA TEKLİFİNİN BİRİNCİ MADDESİ 347 OYLA KABUL EDİLDİ



Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın, oylama sırasında sık sık milletvekillerini kabinlerin ve kupaların önünde beklememeleri konusunda uyardı.



AK Parti'li ve CHP'li bazı milletvekilleri arasında oylamanın gizliliğiyle ilgili kısa süreli tartışma yaşandı.



AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım oyunu kullanırken partisinin milletvekilleriyle fotoğraf çektirdi. Yıldırım oyunu verdikten sonra da bir süre CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP'li bazı milletvekilleriyle sohbet etti.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de oylarını kullandı.



Kılıçdaroğlu oyunu kullandıktan sonra Bahçeli ile tokalaşarak Genel Kurul Salonundan ayrıldı. Başbakan Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Bahçeli ise oylama sonucu açıklanıncaya kadar salonda kaldı.



MİLLETVEKİLİ SAYISI 550'DEN 600'E ÇIKACAK



Teklifin ikinci maddesi milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkarılmasını öngörüyor.



TBMM Başkanvekili Aydın, ikinci maddeye ilişkin sonucun açıklanmasının ardından birleşime ara verdi. Aradan sonra komisyon ve hükümetin yerine oturmaması üzerine Aydın, bugün saat 14.00'te yeniden toplanmak üzere birleşimi kapattı.