Anayasa değişikliği teklifi komisyona sevk edildi

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan anayasa değişikliği teklifi, TBMM Anayasa Komisyonuna sevk edildi.

AK Partili 316 milletvekilinin imzasıyla verilen anayasa değişikliği teklifi, TBMM Anayasa Komisyonuna sevk edildi.



TBMM Başkanlığı, teklif üzerindeki incelemesini tamamladı.



Başkanlık, teklifi esas komisyon olarak görüşüleceği TBMM Anayasa Komisyonuna sevk etti.



Komisyonun teklifi ne zaman gündem yapacağı ise henüz belirlenmedi.

Kaynak: AA