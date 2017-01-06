Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerine 9 Ocak'ta başlanacak

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifi Genel Kurul gündeminin ikinci sırasına alındı. Teklifin görüşmelerine 9 Ocak Pazartesi günü başlanacak.

AK Parti, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurul gündeminin ikinci sırasına alınmasına ilişkin grup önerisi getirdi.



AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, İzmir'deki terör saldırısını kınayarak, "Bütün terör örgütlerine, bu katil sürelerine verilecek en güzel cevap, milletin birliği ve bütünlüğü olacaktır." diye konuştu.



Genel Kurulda bugün "torba tasarının" görüşmelerinin tamamlanacağını, pazartesi günü de anayasa değişiklik teklifinin görüşmelerine başlanacağını belirten Kaynarca, Anayasa Komisyonundaki görüşmelerde bütün milletvekillerinin değerli katkıları olduğunu bildirdi. Kaynarca, "İnanıyorum ki Genel Kurulda da katkı sunma amaçlı görüşler ifade edilecektir." sözlerine yer verdi.



Müzakerelerin ardından AK Parti'nin önerisi kabul edildi.