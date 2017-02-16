Anastasiadis, kapıyı vurarak çıktı

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde yapılan liderler görüşmesinde Rum lider Anastasiadis'in büyük bir öfkeyle "Söyleyecek bir şeyim yoktur" dediğini ve kapıyı sert bir şekilde vurarak çıktığını söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde yapılan liderler görüşmesinde Rum lider Anastasiadis'in büyük bir öfkeyle "Söyleyecek bir şeyim yoktur" dediğini ve kapıyı sert bir şekilde vurarak çıktığını söyledi.



"MÜZAKERELERİN DE BİR ADABI VAR"



Akıncı, Rum lider Anastasiadis ile Kıbrıs sorununa Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde kapsamlı çözüm müzakereleri çerçevesinde ara bölgede bulunan BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde yaklaşık bir saat görüştü.



Cumhurbaşkanı Akıncı görüşmeden sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Anastasiadis'in "Akıncı'nın masayı terk ettiği" yorumlarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, "Toplantıya yönelik yapılmış bu saygısızlığı bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Herkesin tavırlarına dikkat etmesi gerekir. Bu çok açık ve nettir. Süreci daha iyiye taşımak Rum liderliğinin elindeyken bugün bunun tersiyle karşılaştık. Biz müzakere sürecini terk etmedik. Biz gerçekten çözüm isteyen tarafız. Ancak müzakerelerin de bir adabı vardır. Buna herkesin riayet etmesi gerekir. Kendi elleriyle yaratıkları bu durumu yine kendi elleriyle düzelttiklerinde kapı açıktır. Çekip gittikleri kapıyı yeniden açmak kendi ellerindedir. Ben öyle inanıyorum ki Kıbrıs'ın her iki tarafında da gerçek anlamda çözüm arayan insanlar, Rum liderliğinden bunu beklemektedir. Yaratılmış olan bu yanlışı düzeltmelerini beklemektedir. Bizim de beklentimiz budur." diye konuştu.



"ENOSİS'İN KUTLANMASIYLA İLGİLİ SIKINTIYI AKTARDIM"



Görüşme sırasında Rum Meclisinin okullarda "Enosis'in kutlanması" kararının yarattığı sıkıntıyı ve Kıbrıs Türk toplumundaki büyük hayal kırıklığını Rum lidere aktardığını dile getiren Akıncı, karar nedeniyle önceki gün yapılması planlanan teknik düzeydeki müzakereciler toplantısının iptal edildiğini hatırlattı.



Rum lider Anastasiadis'in kendisini dinlemek yerine önceden hazırladığı beş sayfalık bir metinle geldiğine işaret eden Akıncı, "Anastasiadis, birçok gerekçe gösterdi. Hatta buna Türkiye'den gelen suyu da ekledi ve bir sürü mazeret üretti." dedi.



Akıncı, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Enosis ve bunun yarattığı olaylar Kıbrıs trajedisinin en önemli sorumlusudur. Biliniyor ki bu hadise, zaten Rum eğitim sisteminin bir parçasıdır ve müfredatında yer almaktadır. Fakat bunun kutlanacak bir olay olarak nitelendirilip, anılacak olaylar listesine dahil edilmesi çok daha farklı bir olaydır. Böylesi çok ciddi bir olayda ne yazık ki aynı davranış biçimini Rum liderden göremedik. Bunun bizde yarattığı hayal kırıklığını kendisine bugün bu şekilde iletmiş olduk. Kıbrıs Türk halkının gelecekteki ortağımızın liderini ELAM gibi bir yapıyla el ele görmek istemeyeceğimizi kendisine çok net ifade ettim. Sadece benim değil Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs Türk toplumunun da Rum liderliğinden beklentisi budur."