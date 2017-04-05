'Şehitlerimize hakaret yetkisini nereden buldun'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin, "Şu ifadeye bak, 'Örtülü bir darbedir 15 Temmuz' diyor. Sen şehitlerimize bu hakaret yetkisini nereden buldun?" dedi.

Erdoğan, başbakanlığı ve genel başkanlığı döneminde, sistem değişikliğine ilişkin geniş anlamda çalışmalar yaptırdığını belirterek, "Bir noktaya gelindi, şimdi artık konuşma zamanı değil. Şimdi sandıkta nihai kararı milletin verme zamanı ve bu hazırlanan bal millete ikram edildi. Anamuhalefet konuşur, biz yaparız. Farkımız bu." dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını eleştiren Erdoğan, "Şu ifadeye bak, 'Örtülü bir darbedir 15 Temmuz' diyor. Sen şehitlerimize bu hakaret yetkisini nereden buldun? Örtülü darbe ise zerre kadar haysiyetin varsa, zerre kadar şahsiyetin varsa çık, dosyalarını ortaya koy. Biz de gereğini yapalım. Siyasi hayatımda ne aldanan oldum, ne aldatan oldum. Bundan sonra da ne aldanan olacağız, ne de aldatan olacağız." şeklinde konuştu.



"BU İŞ LAFLA OLMAZ, YÜREKLE OLUR"



Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:



"Örtülü darbe girişimi diyorsun, ben o gece geç saatlerde Yeşilköy'e indiğimde, Atatürk Havalimanında orada binlerce kardeşim çağrıya uymuş, oraya gelmişti. Dediler ki yanılmıyorsam saat 11.30 gibi ise 'Kılıçdaroğlu geldi ve ayrıldı.' Niye ayrıldın oradan? Sonra öğrendik ki Bakırköy Belediye Başkanının evine gitmiş. Milletin arasında kalsaydın ya. Hani önceden diyordun ki 'Darbe olduğunda ilk defa tankın üzerine ben çıkarım' diyordun. Hani tanklar oradaydı, sen neredeydin? Bu iş lafla olmaz, bu iş yürekle olur, yürekle."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Konya Milletvekili Bozkurt'un sözlerine ilişkin de "Genel Başkanları çıkıyor konuşuyor, 'Doğru bulmam.' 'Doğru bulmam' deme, hemen sen kesin ihraç talebiyle bu adamı at. Atamıyorsan bu CHP gider. Bunun adı bölücülüktür, bu ülkeyi parçalamaktır." değerlendirmesinde bulundu.



"HALKIN RIZASINI KAZANALIM YETER"



"Tayyip Erdoğan'ı seven vardır, sevmeyen vardır. Hepsine saygı duyarım. Ama Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin ve Türk milletinin aleyhine herhangi bir işe kalkışmasının mümkün olmadığı hususunda ben herkesin mutabık olduğuna inanıyorum." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



Ha beni kimlerin sevmediğini size söyleyeyim; beni bölücü terör örgütü sevmez. Beni FETÖ sevmez. Beni rantçılar sevmez. Beni DEAŞ sevmez. Beni Batı, bir kısım liderler hiç sevmez ve İsviçre'nin parlamentosunun önünde portreyi koyup, şakağıma silah dayayanlar sevmez. Onlardan zaten böyle bir şey beklemek mümkün değil ki. Biz zaten onların sevmesini beklemiyoruz, bizi halkımız sevsin, bizi Hak kabul etsin, onun rızasını kazanalım yeter."