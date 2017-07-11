'Analizi Harbiyeli'ye 4 kez müebbet hapis cezası

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında sözde "Kırşehir Sıkıyönetim Komutanı" olarak görevlendirilen eski Albay Ömer Kulaç, 4 kez müebbet ve 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında sözde "Kırşehir Sıkıyönetim Komutanı" olarak görevlendirilen eski Albay Ömer Kulaç, 4 kez müebbet ve 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Eski Jandarma Kurmay Albay Kulaç'ın "Analizi Harbiyeli" adlı Twitter hesabını kullandığı belirlenmişti.