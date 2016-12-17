Anadolu'dan tarih fışkırıyor

Türkiye'de 11 ayda yürütülen 554 arkeolojik kazı ve araştırmada, 2 bin 288 tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı.

Tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu'nun, zengin tarihi mirası, kazılarla gün yüzüne çıkıyor. Türkiye'de 11 ayda yürütülen 554 arkeolojik kazı ve araştırmada, 2 bin 288 tarihi eser toprak altından çıkarıldı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında bulunan tarihi zenginlikler, yerli ve yabancı bilim insanları tarafından yapılan kazı, restorasyon ve yüzey araştırmalarıyla bilim dünyasına sunuluyor.



Türkiye'nin değişik bölgelerinde yürütülen kazılarda sikke, pişmiş toprak kap, taş eser ve heykel gibi farklı türlerde eserler ortaya çıkarılıyor. Bu yıl kasım ayı itibarıyla Bakanlar Kurulu kararıyla 554 arkeolojik faaliyet yürütülüyor. Bu kapsamda, bu yıl arkeolojik kazı ve araştırmada yaklaşık 2 bin 288 tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı.



"EŞSİZ" KADIN HEYKELCİĞİ BULUNDU



Bu kazılarda ortaya çıkarılan eserlerden en önemlilerinden biri olarak Konya Çatalhöyük'te Prof. Dr. Ian Hodder başkanlığında gerçekleştirilen kazılarda bulunan M.Ö 8000-5500 Neolitik Dönem'e ait kadın figürü gösteriliyor. Heykelcik, yüksek kalitede işçilikle yapılması ve vücudunun tüm parçalarının eksiksiz bulunması dolayısıyla "eşsiz" olarak nitelendiriliyor.







Niğde Kınık Höyük'te yapılan Prof. Dr. Lorenzo D'Alfonso başkanlığında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında bulunan Akamenid Dönemi'ne ait volkanik kayaçtan (riyolit) yapılmış şahin heykelciği de diğer önemli eserler arasında yer alıyor.



3 BİN 500 YILLIK MÜHÜR BULUNDU



Bu yılki kazılarda, Hitit dönemine ait yaklaşık 3 bin 500 yıllık bir de mühür bulundu. Adana'daki Tatarlı Höyük'te Yrd. Doç. Dr. Serdar Girginer başkanlığında sürdürülen kazı çalışmalarında açığa çıkan eserin, M.Ö 13'üncü yüzyıla, ünlü Hitit Kraliçesi Puduhepa'nın da yaşadığı döneme ait olduğu tahmin ediliyor.



Ordu Kurul Kalesi'nde 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen 110 santimetre yüksekliğinde mermerden yapılmış Ana Tanrıça Kibele heykeli de gün yüzüne çıkarılan önemli eserler arasında yer alıyor. Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında sürdürülen kazıda bulunan heykel, yaklaşık 200 kilogram ağırlığında.



Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı akademisyenin başkanlığında, bakanlığın izniyle gerçekleştirilen kazılarda, binlerce eser ortaya çıkarılıyor.



Kazılarda ortaya çıkarılan envanter niteliğindeki eserler, tasnif çalışmaları sonunda müzelerde teşhire hazır hale getiriliyor.

Kaynak: AA