Son Dakika!
Anadolu sohbet geleneği temsilcileri Çankırı'da buluştu

Anadolu sohbet geleneği temsilcileri Çankırı'da buluştu

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'nde yer alan "Geleneksel Sohbet Toplantıları"nın temsilcileri, Çankırı'da buluştu. Açılışta Ankara'dan ferfene ekibi ile Afyon Sandıklı'dan yaran ekibi gösteri yaptı.
1
Gündem 28 Ocak 2017 - 10:18

EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR

DİĞER GALERİLER

20 DAKİKA MEZARDA KALAN ADAMDAN İBRETLİK SÖZLER

İBRETLİK SÖZLER

BİZE RESMEN BÖCEK YEDİRİYORLAR

BİZE RESMEN BÖCEK YEDİRİYORLAR

DEVEDEN ASKERE AĞIR DARBE!

DEVEDEN ASKERE AĞIR DARBE!

KİMSEYE KARŞI ÖNYARGILI OLMAYALIM! OTOBÜSTE TACİZE UĞRADIĞINI SANDI VE...

OTOBÜSTE TACİZE UĞRADIĞINI SANDI VE