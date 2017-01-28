Anadolu sohbet geleneği temsilcileri Çankırı'da buluştu

Son Dakika!
- Saldırı hazırlığındaki bomba yüklü araç ele geçirildi- 10:27
- Kırklareli'nde 86 yabancı uyruklu yakalandı- 09:32
- Kanada'da 'acil durum' ilan edildi- 09:25
- Gözaltına alınan HDP'li Beştaş serbest bırakıldı - 09:06
- Trump'ın göçmen karşıtı politikaları protesto edildi- 09:00
- Sisi'den ABD'ye 'Kudüs' uyarısı- 08:41
- ABD, ordusunu büyütüyor- 08:37
- İzmir ve Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu- 08:24
- Ordu'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı- 08:18
- HDP'li Hüda Kaya gözaltına alındı- 08:09
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
DİĞER GALERİLER
- Günün gazete manşetleri
- Darbeciler İçin Özel Tasarım
- Firavun dönemine ait lahitler için restorasyon çalışması
- Ahşaba şekil vererek geçimini ve kültürünü sürdürüyor
- Bingöl'de kış
- Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
- ABD - Meksika sınırı
- Van Gölü'nde "ekmek mücadelesi"
- Yurtta Kış
- Zigetvar'da kış
- 28. Afrika Birliği Liderler Zirvesi'ne doğru
- Kar kırsalda yaşamı zorlaştırıyor
- Bangladeş'te kömür santrali protestosu
- 21. EMITT Turizm Fuarı
- İskenderun'da şimşek
- Bosna Hersek'te "Osmanlı Mimarisinin İncileri" sergisi açıldı
- Amasya’da trafik kazaları
- Fırat Kalkanı Harekatı
- Günün gazete manşetleri
- Yunanistan Darbecileri İade Etmeyecek
- İran'da 17 katlı iş merkezinin çökmesi
- Mardin'deki müzelere ziyaretçi akını
- Uludağ'da yoğun sis
- Musul'da 11 petrol kuyusundaki yangın sürüyor
- Eksi 40 derecede üretilen domatesler ihraç edilecek
- Günün gazete manşetleri
- Mersin Şehir Hastanesi hasta kabulüne hazırlanıyor
- Halepli ailelere Türkiye'den sıcak yemek
- Musul'a geri dönüşler devam ediyor
- Zeynel Bey Türbesi 8 saatte taşınacak
- “Hattat Hüseyin Kutlu’ya Saygı Gecesi”
- Günün gazete manşetleri
- Doğu'da Soğuklar Sibirya'yı katladı
- PKK'ya en büyük destek "komşular"dan
- Kapadokya'daki müzelere 1 milyon 493 bin ziyaretçi
- Musul'un Doğu yakasında hayat yeniden başladı
- Diyarbakır'da ulaşıma doğalgazlı otobüs takviyesi
- Kolombiya'da boğa güreşleri protesto edildi
- Batı Şeria'da "sanat ve engel" sergisi
- 34. Uluslararası Hartum Fuarı