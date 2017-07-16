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16 Temmuz 2017 16:54 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2017 16:56

Anadolu Otoyolu'ndaki bakım çalışmaları tamamlandı

Üst yapı çalışmaları nedeniyle 13 gün önce kapatılan Anadolu Otoyolu İstanbul-Ankara istikameti yeniden trafik akışına açıldı.

Anadolu Otoyolu'ndaki bakım çalışmaları tamamlandı

Karayolları ve Düzce Bölge Trafik Otoyol Büro Amirliği ekipleri, çalışmaların tamamlanmasının ardından Kaynaşlı gişeleri mevkisindeki uyarı tabelalarını kaldırarak, yolu ulaşıma açtı.

Yaklaşık iki haftadır D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinden sağlanan trafik, üst yapı, derz, asfalt, çizgileme yenileme bitmesiyle yeniden otoyola yönlendirildi.

Bir süredir D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı tırmanış şeridi Ankara yönünde yaşanan yoğunluk, Anadolu Otoyolu'nun açılmasıyla rahatladı.

Etiketler: Anadolu Otoyolubolu tüneli


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