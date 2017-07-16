Anadolu Otoyolu'ndaki bakım çalışmaları tamamlandı

Üst yapı çalışmaları nedeniyle 13 gün önce kapatılan Anadolu Otoyolu İstanbul-Ankara istikameti yeniden trafik akışına açıldı.

Karayolları ve Düzce Bölge Trafik Otoyol Büro Amirliği ekipleri, çalışmaların tamamlanmasının ardından Kaynaşlı gişeleri mevkisindeki uyarı tabelalarını kaldırarak, yolu ulaşıma açtı.



Yaklaşık iki haftadır D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinden sağlanan trafik, üst yapı, derz, asfalt, çizgileme yenileme bitmesiyle yeniden otoyola yönlendirildi.



Bir süredir D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı tırmanış şeridi Ankara yönünde yaşanan yoğunluk, Anadolu Otoyolu'nun açılmasıyla rahatladı.