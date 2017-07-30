Anadolu Isuzu'nun Elektrikli Toplu Taşıma Aracı Projesi tanıtıldı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, şehir içindeki ulaşımın çok önemli hale geldiğini belirterek, "Bunu mutlaka çözmek gerekiyor ve bunun için de ezbere değil de ilmi çalışmalar yapılması lazım." dedi.

Bakan Eroğlu, Anadolu Isuzu'nun Çayırova'daki Ar-Ge merkezinde yüzde 100 Türk tasarımcı ve mühendisler tarafından geliştirilecek olan Elektrikli Toplu Taşıma Aracı Projesi ve akıllı mobilite sistemleriyle ilgili belediye başkanlarına yönelik düzenlenen tanıtım programına katıldı.



Projeyle ilgili hazırlanan film ve sunumların izlenmesinin ardından konuşan Eroğlu, ulaşımın şehirlerin en büyük meselesi olduğunu anlatarak, ulaşım rahat olmazsa vatandaşta büyük bir memnuniyetsizliğin olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın gayretleriyle Türkiye'de ulaşım konusunda çok büyük adımlar atıldığını ama daha yapacak işler olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Şehir içindeki ulaşım çok önemli hale geldi. Bunu mutlaka çözmek gerekiyor ve bunun için de ezbere değil de ilmi çalışmalar yapılması lazım." diye konuştu.



Bakan Eroğlu, toplu ulaşım sistemlerinin konforlu, yatırım ve işletme maliyetinin de düşük olması gerektiğini dile getirerek, "Şehirlerde en büyük meselelerden biri de otoparktır. Halbuki vatandaş toplu taşımayla her yere kolayca ulaşabileceğine kanaat getirirse otomobili almaktan imtina eder. Böylece yollarda taşıma kapasitesi çok daha yüksek hale gelir. Bunları mutlaka düşünmemiz lazım." ifadelerini kullandı.



Toplu taşımanın ucuz, ekonomik ve taşıma kapasitesinin yüksek olmasının yanında bir de havayı kirletmemesi gerektiğine dikkati çeken Eroğlu, "Havayı kirletmemesi çok önemli. Biz ne sıkıntılar çektik geçmişte. Sayın Cumhurbaşkanımızın Büyükşehir Belediye Başkanlığından önce İstanbul'da gazeteler özellikle hava kirliliğine karşı promosyon olarak gaz maskesi dağıtıyorlardı." değerlendirmesinde bulundu.