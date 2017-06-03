Anadolu Efes pes etmedi

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Beşiktaş Sompo Japan'ı 66-65 yenen Anadolu Efes, seride durumu 2-1'e getirdi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, Brown ve Granger ikilisinin etkili oyunuyla 5. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 16-6. Daha sonra Beşiktaş Sompo Japan, Stimac ve Roll ile farkı eritmeye çalışırken, ev sahibi ekip Brown'un son anda kaydettiği basketle ilk çeyreği 23-19 üstün bitirdi.



İkinci periyoda da etkili başlayan ve iyi savunma yapan lacivert-beyazlılar, Dunston ve Cedi Osman'ın ürettiği basketlerle 15. dakikada farkı yeniden çift hanelere (33-21) taşıdı. Beşiktaş Sompo Japan, Roll ve Sertaç Şanlı ile bulduğu basketlerle farkı eritti. Anadolu Efes, soyunma odasına 36-35 önde gitti.



Maçın ikinci yarısına Granger, Heurtel ve Dunston'ın basketleriyle başlayan ev sahibi ekip, 25. dakikada farkı tekrar çift hanelere çıkardı: 47-37. Kalan bölümde iyi savunma yapan ve üst üste basketler bulan Beşiktaş Sompo Japan, son çeyreğe 52-51 üstün girdi.



Final periyodunun ilk bölümünde ev sahibi ekip Brown, Beşiktaş Sompo Japan ise Stimac ile etkili oldu. Siyah-beyazlılar, Weems ile üç sayı çizgisinin gerisinden, Clark ile de pota altından bulduğu sayılarla 36. dakikada skoru 63-57 öne geçti. Daha sonra Cedi Osman ile bulduğu basketlerle tekrar oyuna dengeyi getiren Anadolu Efes, Beşiktaş Sompo Japan'ın yaptığı top kaybı sonrasında Brown ile son saniyede üç sayılık basket buldu ve müsabakadan 66-65 galip ayrıldı.



Lacivert-beyazlı takım, böylece ilk iki maçı kaybettiği seride durumu 2-1'e getirdi.



Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes adına 23 sayı kaydeden Brown olurken, Beşiktaş Sompo Japan'da Stimac ve Roll'un 12'şer sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.



Seride dördüncü maçın tarihi, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından belirlenecek.



ANADOLU EFES TEPKİ GÖSTERDİ, SOYUNMA ODASINA GİTTİ



Karşılaşmada ilk yarının sonlarına doğru Anadolu Efes takımı, hakem kararlarına tepki göstererek soyunma odasına gitti.



Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, ikinci çeyreğin bitimine iki dakikada kala sahaya inerek, lacivert-beyazlı takımı soyunma odasına götürdü.



Kısa bir süre sonra yeniden sahaya çıkan Anadolu Efes'e, hakemler soyunma odasına gittikleri için teknik faul verdi.



Bu sırada Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca ile siyah-beyazlı yöneticiler bu duruma tepki gösterdi.



Müsabaka yaklaşık 10 dakikalık aranın ardından kaldığı yerden devam ederken, siyah-beyazlı taraftarların bulunduğu tribünlerden tepkiler, periyot sona erene dek sürdü.

Salon: Abdi İpekçi



Hakemler: Mehmet Keseratar, Ahmet Ersan Ergüler, Mehmet Serdar Ünal



Anadolu Efes: Doğuş Balbay 2, Granger 10, Brown 23, Dunston 10, Cedi Osman 11, Honeycutt 1, Thomas 4, Heurtel 5



Beşiktaş Sompo Japan: Kenan Sipahi 2, Strawberry 2, Roll 12, Clark 11, Stimac 12, Thompson 5, Sertaç Şanlı 8, Erkan Veyseloğlu 2, Weems 11, Muratcan Güler



1. Periyot: 23-19



Devre: 36-35



3. Periyot: 51-52