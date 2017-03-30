Anadolu Efes, Olympiakos'u devirdi

THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes, sahasında Yunanistan'ın Olympiakos takımını 77-69 yendi.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes ligdeki 17. galibiyetini elde ederken, Olympiakos 10. kez yenildi.



Karşılaşmaya sert savunmayla başlayan Olympiakos, 5. dakikada 8 sayılık farka ulaştı: 2-10. Granger ve Cedi Osman'ın mola dönüşünde bulduğu sayılarla toparlanan Anadolu Efes, Heurtel'in skorer oyunuyla 13-0'lık seri yakaladı ve ilk çeyreği 22-15 önde tamamladı.



Müsabakanın ikinci periyoduna Paul'ün basket faulden ürettiği 3 sayıyla, farkı çift hanelere (25-15) taşıyarak giren ev sahibi takım, pota altında Dunston ile etkili oldu. Konuk ekip Green, Waters ve Spanoulis'in üst üste kaydettikleri üç sayılık atışlarla 16. dakikada farkı 4 sayıya (32-28) indirdi. Honeycutt'ın skorer oyunuyla rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Anadolu Efes, soyunma odasına 43-36 üstün gitti.



Maçın ikinci yarısına Printezis'in sayılarıyla başlayan misafir takım karşısında, Paul ve Brown'un atışlarıyla toparlanan lacivert-beyazlılar, 25. dakikada Cedi Osman'ın basketiyle farkı yeniden çift hanelere yükseltti: 52-42. Periyodun kalan bölümü karşılıklı basketlerle geçildi ve lacivert-beyazlılar son çeyreğe 58-50 önde girdi.



Mücadelenin son periyoduna etkili başlayan Yunanistan temsilcisi, Agravanis ve Papapetrou'nun basketleriyle 33. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 60-58. Mola dönüşü Paul'ün etkili oyunuyla sayılar üreten Anadolu Efes, son 5 dakikaya 66-58 önde girdi. Kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına müsaade etmeyen Anadolu Efes, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmadan 77-69 galip ayrıldı.



Maçın en skorer oyuncusu Anadolu Efes formasıyla 18 sayı üreten Heurtel olurken, Olympiakos'ta Printezis 16 sayıyla oynadı.



ANADOLU EFES'İN BİLECİK'TEN MİSAFİRLERİ DE MAÇI İZLEDİ nadolu Efes'in Bilecik'ten misafirleri de maçı izledi



Anadolu Efes Kulübü, Olympiakos mücadelesinde Bilecik Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nun kız basketbol takımını ağırladı.



Kocaeli'de oynanan karşılaşmada Adana VakıfBank Ortaokulu karşısında 83-0 geriye düşen ve maçı da 103-4 kaybeden kız basketbolcular, Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki müsabakayı tribünden takip etti.



İlk çeyrek sonunda Abdi İpekçi Spor Salonu'nda anons edilen genç basketbolcuları, tüm basketbolseverler ayakta alkışladı.

Salon: Abdi İpekçi



Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Piotr Pastusiak (Polonya), Carlos Peruga (İspanya)



Anadolu Efes: Granger 7, Doğuş Balbay, Cedi Osman 8, Brown 9, Dunston 11, Heurtel 18, Paul 11, Thomas 2, Honeycutt 11, Can Maxim Mutaf



Olympiakos: Spanoulis 11, Mantzaris 2, Papanikolaou 5, Printezis 16, Birch 6, Green 5, Waters 5, Milutinov, Agravanis 7, Papapetrou 8, Young 4, Athinaiou



1. Periyot: 22-15



Devre: 43-36



3. Periyot: 58-50



5 faulle çıkan: 32.55 Waters (Olympiakos)