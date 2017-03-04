Anadolu Adalet Sarayında intihar

Anadolu Adalet Sarayında tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen bir şüphelinin intihar ettiği bildirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamada, Pendik'te çocuğa cinsel istismarda bulunmak suçundan Anadolu Adalet Sarayına getirilen şüpheli O.K'nin, nöbetçi savcılıkça ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği belirtildi.



Şüpheli O.K'nin polis nezaretinde hakimliğe götürülürken avukatıyla görüştüğü sırada hızla kaçtığı aktarılan açıklamada, şüphelinin adalet sarayının B Blok 1. katına çıktığı ve ana koridor boşluğundaki korkuluklar üzerinden 3 kat aşağıdaki beton zemine atlayarak intihar ettiği kaydedildi.



Açıklamada, hayatını kaybeden O.K'nin cesedinin, nöbetçi savcı tarafından adli muayenesinin yapılmasının ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna sevk edildiği aktarıldı.



Öte yandan, şüpheli O.K'nin ölümüne ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, olay yerini gören güvenlik kamera görüntülerinin temini ve olayı gören kişilerle polislerin ifadelerinin alınması talimatının verildiği ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.