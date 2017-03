İçişleri Bakanı Soylu: Ana muhalefet terör örgütüne can suyu veriyor

İçişleri Bakanı Soylu, Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Türkiye'deki bitmek üzere olan bir terör örgütüne siyasi istikrarsızlık üzerinden yeniden bir can suyu verme kabiliyetini ortaya koyuyorsunuz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile Elazığ'dan askeri helikopterle Tunceli'ye geldi. Soylu'yu, 4. Komando Tugay Komutanlığı'nda, Vali Osman Kaymak ile il protokolü karşıladı.



Daha sonra beraberindekilerle Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel Misafirhanesi'ne geçen Bakan Soylu, burada güvenlik korucuları ile kahvaltıda bir araya geldi.





"DÜN ÇANAKKALE'DE NE YAPILMIŞSA, TERÖRLE MÜCADELEDE BUGÜN AYNISI YAPILMAKTADIR"



Soylu, koruculara hitaben yaptığı konuşmada, ülkenin ortak meselesinin yıllardır memleketin kardeşliğine, vatandaşın canına, malına, kasteden hain örgütlerle mücadele etmek olduğunu belirtti.



Özellikle son aylarda terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonların gerçekleştirildiğini ifade eden Soylu, şunları söyledi:



"İster PKK, KCK YPG, FETÖ DEAŞ adı ne olursa olsun, bu topraklar üzerindeki son terörist katledilinceye kadar ne askerimizin, ne polisimizin, ne jandarmamızın, ne de korucumuzun görevi bitmeyecektir. Bütün dünyanın duymasını isteriz ki dün Çanakkale'de ne yapılmışsa, terörle mücadelede bu gün aynısı yapılmaktadır ve böyle de devam edecektir."

"ANA MUHALEFET, BİTMEK ÜZERE OLAN TERÖR ÖRGÜTÜNE CAN SUYU VERİYOR"



Bakan Soylu, Türkiye'nin terörle mücadelede hiç olmadığı kadar güçlü, hiç olmadığı kadar kararlı olduğunu tüm dünyanın bilmesini istedi.



İlk defa Türkiye'nin terörle ve bütün unsurlarıyla eş zamanlı olarak mücadele ettiğine dikkati çeken Soylu, ülkedeki herkesin, her kurumun, her kuruluşun, her partinin, her derneğin, teröre karşı net bir duruş sergilemek zorunda olduğunu belirtti.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Bakan Soylu, şöyle konuştu:



"Ana muhalefet partisi, yine aldanıyorsunuz. Buradan size sesleniyorum. Türkiye'deki bitmek üzere olan bir terör örgütüne siyasi istikrarsızlık üzerinden yeniden bir can suyu verme kabiliyetini ortaya koyuyorsunuz. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Bu açık ve nettir. Sevdikleriniz ve şuanda beraber olduklarınız, bu ülkede binlerce cana kastetmişlerdir. Bu ülkenin birliğine, beraberliğine kastetmişlerdir."





"ŞU ANA KADAR 28 BİN 715 SURİYELİ KARDEŞİMİZ CERABLUS'A GERİ DÖNMÜŞTÜR"



Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, milletin misafiri olduğunu aktaran Soylu, bütün dünyanın gözü önünde Türkiye'nin en çok takdir edildiği meselelerin başında Suriyelilere yapılan ev sahipliğinin geldiğini anımsattı.



Suriyelilere ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Soylu, şu ifadeleri kullandı:



"Tarihimizden, köklerimizden, birbirimize olan bağlılığımızdan vazgeçmedik. Şam, Halep, Suriye bizim kardeşlerimizdir. Artık Gaziantep, Kilis neyse, herkes bilmeli ki hepsi bizim kardeşlerimizdir. Tekrar Suriyeli kardeşlerimizi hedef haline getirmek, ana muhalefet partisi liderine yakışmamıştır ve ayıp etmiştir. Söylediği sözlerin hiçbirisi insanlıkla bağdaşmamaktadır, insanlığa yakışmamaktadır. Şuana kadar 28 bin 715 Suriyeli kardeşimiz Cerablus'a geri dönmüştür. Güvenlikleri orada mevcuttur. Orada bütün insani ihtiyaçları karşılanmaktadır. Kılıçdaroğlu beyefendi bu politikanın neresi yanlış ? Niye milletimizi yeni bir devletleşmeye doğru yöneltmek istiyorsunuz. CHP'li kardeşlerim size bir soru sormak istiyorum. Evinizin yanında bir yangın olsa perdenizi kapatıp o yangını görmezden mi gelirsiniz?"