"Amip gibi kendi kendini yiyor"

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Nazifoğlu, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Kardemir Karabükspor'a 2-1 yenildikleri maçın hakemi Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Levent Nazifoğlu, Kardemir Karabükspor'un ligin en çok koşan ekiplerinden olduğunu, galibiyetlerinden dolayı onları tebrik ettiklerini ifade etti.



Maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın yönetimiyle ilgili soru üzerine Nazifoğlu, şunları kaydetti:



"Cüneyt hocaya artık hiçbir takım futbolcuları ve yöneticileri güvenmiyor. Artık bu güveni kaybetmiştir. Hakemlik yapma olanağı kalmamıştır. İnanmadığı, görmediği bir pozisyonda lehimize olan faulü penaltı olarak değerlendirmiştir ve garip olan, bütün tribündekiler böyle bir hareket yapacağını biliyordu. Yani böyle bir karar vermesi bizi şaşırtmadı. Bir devin çöküşü. Amip gibi kendi kendini yiyip bitiriyor. Yasin'in golü attığı pozisyon son derece temiz. 5 bin kişilik Karabük seyircisinin baskısına bile dayanamayan uluslararası bir hakem."



Sarı-kırmızılı futbolcu Lukas Podolski'nin takımda kalıp kalmayacağı sorusuna ise Nazifoğlu, "Biz Podolski'yi yollamak istemiyoruz. Podolski mutsuz olduğunu söylüyor. Eşi ve çocuklarının yanında olmak istediğini söylüyor. Eşi ve çocukları kendisi için endişe duyuyor. Biz de gitmemesi için kendisine baskı yapıyoruz." cevabını verdi.