Yemen'de Amerikalının öldürülmesine ilişkin bilgi verene 5 milyon dolar ödül

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2012 yılında Yemen'de vurularak öldürülen Amerikan vatandaşı Joel Shrum'un ölümüyle ilgili bilgi verenlere 5 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2012 yılında Yemen'de El Kaide unsurlarınca Amerikan vatandaşı Joel Shrum'un vurularak öldürülmesine ilişkin bilgi verenlerin 5 milyon dolarla ödüllendirileceğini açıkladı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Shrum cinayetini kimin işlediği, planladığı veya kimlerin yardım ettiği ile ilgili somut bilgi temin eden kişilere 5 milyon dolara kadar ödül verileceği bildirildi.



18 Mart 2012'de Yemen'in Taiz kentinde silahlı bir kişi tarafından vurularak öldürülen Shrum'un, o dönemde Yemen'de görev yapan Uluslararası Eğitim ve Gelişim Merkezinde İngilizce öğretmenliği yaptığı ifade edildi.



Saldırıdan birkaç gün sonra yaptığı açıklamada terör örgütü Yemen El Kaidesi, Shrum cinayetini üstlenmişti.