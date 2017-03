Amerikan kanalında FETÖ'nün karanlık yüzü anlatıldı

Amerikan CBS News kanalında yayınlanan haberde, FETÖ'nün ABD'deki okulları vesilesiyle Türkiye'deki hareketine para aktardığı ve FBI'ın bu para akışını soruşturduğu anlatıldı.

Amerikan CBS News kanalında yayınlanan programda, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) ABD'deki sözleşmeli okulları vasıtasıyla kazandığı parayı Türkiye'deki hareketine aktardığı ve Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) bu para akışını soruşturduğu belirtildi.



ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin hemen öncesinde CBS News kanalının "CBS This Morning" adlı programında yer alan ve FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli okulları ile bu okullardan elde ettiği gelirleri nasıl harcadığını anlatan özel haber dikkat çekti.



"ABD'deki bazı sözleşmeli okullar tartışmalı Türk vaizin hareketine fon mu sağlıyor?" başlığıyla verilen ve Margaret Brennan ile Jennifer Janisch imzasını taşıyan haberde, FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli okulları üzerinden elde ettiği milyonlarca doları yasal olmayan yöntemlerle kullandığı kaydedildi.



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türk-Amerikan ilişkilerinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesinin çok daha önemli bir konu haline geldiği ifade edilen haberde, yeni dönemde iade sürecinin ikili ilişkilerdeki ana konulardan biri olduğu vurgulandı.

"ORTADA ORGANİZE SUÇ VAR"



FETÖ okullarının Türkiye'ye para akışıyla ilgili olarak FBI'ın bir soruşturma yürüttüğü ifade edilen haberde bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin, "Gülen bağlantılı okullar para aklamak için para saklıyor" ve "Ortada organize suç var" şeklindeki sözlerine de yer verildi.



ABD genelinde 28 eyalette faaliyet gösteren 136 sözleşmeli FETÖ bağlantılı okula 2010 yılından bu yana 2,1 milyar dolar kaynak aktarıldığı belirtilen haberde, bu paraların nereye harcandığının net bir şekilde açıklanması gerektiğine vurgu yapıldı.



Daha önce New York ve Teksas'ta FETÖ bağlantılı sözleşmeli okullarda matematik öğretmenliği yapan Ersin Konkur, CBS muhabiri Margaret Brennan'a yaptığı açıklamada, "her ay maaşlarının belli bir bölümünü okula geri vermek zorunda olduğunu ve şimdiye kadar örgüte yaklaşık 20 bin dolar verdiğini" anlattı.

"AMAÇLARI HER ZAMAN DAHA FAZLA GÜÇ ELDE ETMEK"



Benzer şekilde daha önce Ohio'daki Gülen bağlantılı bir okulda bilişim yöneticisi olarak görev yapan Mustafa Emanet de her ay maaşının yüzde 40'ını okula geri verdiğini ifade etti. Emanet, FETÖ'nün amacının her zaman daha fazla güç elde etmek ve kazandığı parayı da güce tahvil etmek olduğunu vurguladı. Ayrıca Emanet'in sağladığı bilgiler ışığında FBI'ın, aynı okullarda FETÖ bağlantılı yöneticilerin kurduğu şirketlere verilen 5 milyon doların ve bu paranın Türkiye'ye aktarılma sürecinin peşinde olduğu belirtildi.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZE TEHDİT TEŞKİL EDİYOR"



Aynı programa konuşan ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey de FETÖ mensuplarını kastederek, "Onlar Türkiye ile ilişkilerimize bir tehdit teşkil ediyor, dolayısıyla Ortadoğu'nun istikrarına da." yorumunu yaptı.



Haberde ayrıca FETÖ bağlantılı okulların örgütle hiçbir ilişkilerinin bulunmadığını iddia ettikleri, ancak tüm okulların FETÖ ile bağlantılı aynı çatı kuruluşlarıyla ilintili olduğunun altı çizildi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen haftaki Washington ziyaretinde ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'a, "içinde FETÖ elebaşı Gülen'in darbe girişimiyle ilişkisini gösteren yeni delillerin olduğu" bir dosyayı iletmiş ve Sessions'ın konuyla yakından ilgileneceğini ifade ettiğini belirtmişti.