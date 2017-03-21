Amerikan desteği artacak

ABD Başkanı Donald Trump ile Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin Beyaz Saray'daki görüşmesinde, ağırlıklı olarak terör örgütü DEAŞ'la mücadelede iki ülke arasındaki iş birliği konularının gündeme geldiği bildirildi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Oval Ofis'te Başkan Trump ile kısa bir görüşme yaptıktan sonra beraberindeki delegasyonla Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert R. McMaster, Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Savunma Bakanı James Mattis ve Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Reince Priebus'un da aralarında bulunduğu ABD kabine üyeleri ile bir toplantıya katıldı.



Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, iki lider basına poz verirken Trump'ın İbadi’ye, "eski Başkan Barack Obama'nın neden İran nükleer anlaşmasını imzaladığını sorduğu" kaydedildi. Trump'ın, "Ona sorduğum şeylerden biri, Başkan Obama neden İran'la anlaşma imzaladı? Çünkü kimse henüz bunu çözmüş değil." dediği belirtildi.



Trump'ın ayrıca, ABD ordusunun 2011 yılında Irak'tan çekilme kararının yanlış olduğu yönündeki eleştirilerini yineleyerek, "Kesinlikle ayrılmamalıydık. Orada bir güç boşluğu oluştu ve sonrasında ne olduğunu gördük." ifadelerini kullandığı bildirildi.



TRUMP'TAN İBADİ'YE TEŞEKKÜR



ABD Başkanı'nın, İbadi'ye "DEAŞ'a karşı iyi iş çıkarması"ndan dolayı teşekkür ettiği, Musul operasyonunun da yolunda gittiği değerlendirmesinin yapıldığı aktarıldı.



İbadi'nin ise "DEAŞ'ın tüm dünyayı tehdit eden bir terör örgütü olduğunu" söylediği ve "örgüte karşı uluslararası iş birliğinin önemine" vurgu yaptığı ifade edildi. Görüşmede İbadi'nin, "Çok önemli terörle mücadele güçlerimiz var ancak ABD ile aramızdaki iş birliğini artırmayı hedefliyoruz." dediği de haberlerde yer aldı.



Ayrıca İbadi'nin, Irak'ı "vize yasağı uygulanacak ülkeler" listesinden çıkarması dolayı Trump'a teşekkür ettiği bilgisi de paylaşıldı.



İBADİ'DEN "AMERİKAN DESTEĞİ ARTACAK" AÇIKLAMASI



ABD'nin başkenti Washington'da konuşan Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, "Trump yönetimi yaptıklarımızı görüyor ve takdir ediyor. Bize destek vermeye devam edecekler. (Terörle mücadele) Görevini tamamlamamız noktasında artan bir destek sağlanacağının güvencesi verildi." dedi.



İbadi, ABD Barış Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'daki görüşmesi ve terör örgütü DEAŞ'la mücadelede geldikleri noktaya ilişkin açıklamalarda bulundu.



ABD'nin yeni yönetimini terörle mücadelede çok kararlı gördüğünü vurgulayan İbadi, kendilerine verilecek desteğin artacağı sinyalini aldığını dile getirdi.



İbadi, "Trump yönetimi yaptıklarımızı görüyor ve takdir ediyor. Bize destek vermeye devam edecekler. (Terörle mücadele) Görevini tamamlamamız noktasında artan bir destek sağlanacağının güvencesi verildi." diye konuştu.



ABD'nin terörle mücadele noktasındaki stratejisinin sadece askeri bir planlama olmadığını söyleyen İbadi, "ABD kamuoyunun dışarıya çok sayıda asker gönderilmesini istediğini sanmıyorum. DEAŞ'la mücadele için bir plan var, ben görmedim ama DEAŞ'ı ortadan kaldırmak için bizim bölgesel bir planımız olmalı." değerlendirmesini yaptı.



"SURİYE'DE YAŞANANLAR BİZİ DOĞRUDAN ETKİLEDİ"



İbadi, Irak'ın "bölgede yaşananların kurbanı" olduğunu ifade etti.



"DEAŞ tehdidi ülkemizi doğrudan etkiledi; Suriye'de yaşananlar bizi doğrudan etkiledi." diyen İbadi, Musul'u DEAŞ'ın elinden büyük ölçüde kurtardıklarını, bu terör örgütüyle mücadele ederken Irak ordusu ile Peşmerge güçleri arasında çok iyi bir uyum yakalandığını belirtti.



Peşmerge güçleriyle yakaladıkları uyuma dikkati çeken İbadi, "Irak tarihinde böyle bir şey yok. İki yıl önce Irak ordusu içinde parçalanmışlık vardı ve halk ordusuyla gurur duymuyordu; bugün ise gurur duyuyor." ifadelerini kullandı.



Başbakan İbadi, ülkedeki reform ve istikrar ihtiyacına da vurgu yaptı.



Irak'ın "yeni bir demokrasi" olduğunu ve insanların yeniden güveneceği bir yönetimi sağlamak için çok mesafe katetmeleri gerektiğini dile getiren İbadi, terörle mücadelede askeri olmayan alanlarda da gayret gösterdiklerini ve bu konuda uluslararası desteğe ihtiyaç duyduklarını bildirdi.



İbadi, "DEAŞ yok edilebilir, bunu başarabiliriz ve benzer terör örgütlerinin yeniden ortaya çıkmasını da engelleyebiliriz." değerlendirmesinde bulunarak, terörle mücadele noktasında başarılı olacaklarına inandığını kaydetti.



Bölgede hala DEAŞ'a karşı tutarlı bir medya söylemi göremediğine değinen İbadi, "Azalarak da olsa DEAŞ hala kendine eleman ve fon bulabiliyor. Bazı ülkeler de bölgesel çıkarları için teröristleri araç olarak kullanıyor." yorumunu yaptı.



Son dönemde Suudi Arabistan ile yeni bir açılım yapmaya çalıştıklarını vurgulayan İbadi, Irak'ın "İran'ın uydusu olduğu" iddialarını ise reddetti.