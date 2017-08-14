Amerikalı yönetmen Stone'a 'Saraybosna'nın Kalbi Ödülü'

23. Saraybosna Film Festivali kapsamında, Oscar ödüllü yönetmen Oliver Stone'a "Saraybosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü" verildi.

Oscar ödüllü Amerikalı yönetmen Oliver Stone'a "Saraybosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü" takdim edildi.



Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Saraybosna Film Festivali kapsamında, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gelen Stone, kırmızı halı töreninde Bosna Hersek halkını selamladı, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.



Yazlık Sinema'da düzenlenen törende, Saraybosna Film Festivali Müdürü Mirsad Purivatra, yönetmen Stone'a "Saraybosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü takdim etti.



Stone, törende yaptığı konuşmada, kalbi olan bir şehirden böyle bir ödül almaktan gurur duyduğunu ifade ederek "Bosna Hersek'e ilk defa savaştan sonra 2000 yılında geldim. Burada yaşananlar hakkında çok şey duydum, ciddi anlamda çok trajik şeyler yaşandı." dedi.



Saraybosna'nın yeniden hayat kazanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Stone, savaşı hatırlayacak yaşta olanların yeni nesle Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşananları unutturmaması çağrısında bulundu.



Stone, ülkesi ABD'nin "dengesini kaybettiğine" işaret ederek şunları söyledi:



"Savaşın acısını bilmeyen bir nesil var. Savaşın ne olduğunu bilen insanların dengeyi geri getirmesi için dua ediyorum. Mevcut başkanımız savaştan bir oyunmuş gibi bahsediyor. Bundan önce de ülkemiz askeri anlamda kas geliştirdi ve bunlar savaş gücü demekti. Bu durum insanlara korku veriyor. Bunlara karşı bilinçlenmeli ve mücadele etmeliyiz."



Saraybosna Film Festivali Müdürü Purivatra da dünya sinemasında önemli bir yer tutan Stone'a Saraybosna'ya geldiği için teşekkür ederek Amerikalı yönetmenin "Doğum Günü 4 Temmuz" filmiyle "En İyi Yönetmen" dalında Oscar aldığını anımsattı.



STONE'UN "THE PUTİN İNTERVİEWS" BELGESELİ



Bu arada festival kapsamında, Stone'un, iki yılı aşkın sürede çektiği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı röportajlardan oluşan 4 bölümlük "The Putin Interviews" (Putin Röportajları) isimli belgeseli de yarın izleyiciyle buluşacak.



Eski ABD başkanları Richard Nixon, John Kennedy, George W. Bush hakkında filmler de yapan Oscar ödüllü yönetmen Stone'un belgeselinde Putin'in başkanlığa geldiği 2000 yılından bu yana küresel olaylara yaklaşımı aktarılmaya çalışılıyor.



Saraybosna'da 23 yıldır düzenlenen festival, dünyanın farklı ülkelerinden sinema sanatçılarını ve sinemaseverleri ağırlamaya devam ediyor. Bu yılki festival kapsamında "Saraybosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü" İngiliz aktör John Cleese'e de takdim edilecek.



Saraybosna'yı "Avrupa'nın film kalbi" haline getiren ve Balkanların en önemli kültürel etkinlikleri arasında gösterilen festival, 18 Ağustos'ta düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.