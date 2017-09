Amerikalı Müslümanlar New York'ta Myanmar'ı protesto etti

Burma Görev Gücü kuruluşu BM programları sorumlusu Carroll: Arakan'daki durum gittikçe kötüleşiyor. İnşallah yalnızca öfkemizi ifade etmekle kalmayıp bir eylem planı da yapabiliriz.

Myanmar'ın New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği önünde toplanan Amerikalı Müslümanlar, Arakan bölgesindeki katliamları protesto etti.



Gösteride konuşan Burma Görev Gücü kuruluşu BM programları sorumlusu Adem Carroll, Myanmar hükümetini eleştirdi ve Müslümanları eyleme geçmeye çağırdı.



Carroll, "Arakan'daki durum gittikçe kötüleşiyor. İnşallah yalnızca öfkemizi ifade etmekle kalmayıp bir eylem planı da yapabiliriz." dedi.



BM'nin etkisizliğine vurgu yapan Carroll, "Yazıklar olsun sana Myanmar. Myanmar hükümeti BM'de Çin'in arkasına saklanıyor, Güvenlik Konseyinde istemediği kararları veto ettiriyor." diye konuştu.



"Soykırımı durdurun", "Kanlı savaşınızı istemiyoruz" diye slogan atan grup, Arakan'da zulüm gören Müslümanlar için dua etti.



Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor. Saldırılarda 150'den fazla köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı. On binlerce Arakanlı Müslüman can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçiyor. 25 Ağustos'dan bu yana Bangladeş'e 290 binden fazla Arakanlı Müslüman ulaştı.