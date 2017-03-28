Amerikalı Müslüman liderden anayasa değişikliğine destek

USCMO Genel Sekreteri Cemal, "(Türkiye'de) Teklif edilen anayasa değişikliğinin, karar alma sürecini hızlandıracağını düşünüyorum. Yasama, yürütme ve yargı arasında bir denge olacak ve bu da Türkiye’de demokrasiyi güvence altına alacaktır.” dedi.

ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) Genel Sekreteri Usame Cemal, Türkiye’deki anayasa değişikliğine destek verdiklerini açıklayarak, "Teklif edilen anayasa değişikliğinin karar alma sürecini hızlandıracağını düşünüyorum. Yasama, yürütme ve yargı arasında bir denge olacak ve bu da Türkiye’de demokrasiyi güvence altına alacaktır.” dedi.



ABD'deki en büyük Müslüman organizasyonları çatı kuruluşu olan USCMO'nun Genel Sekreteri Cemal, 16 Nisan'da Türkiye'de seçmenin sandık başına gideceği halk oylamasına ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



Cemal, ABD’de yaşayan Müslümanlar olarak, Türkiye’deki gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini ve sandıktan çıkacak sonucun Türkiye’ye “istikrar ve güçlü bir siyasal sistem” getirmesini umduklarını belirtti.



USCMO Genel Sekreteri Cemal, “Teklif edilen anayasa değişikliğinin karar alma sürecini hızlandıracağını düşünüyorum. Yasama, yürütme ve yargı arasında bir denge olacak ve bu da Türkiye’de demokrasiyi güvence altına alacaktır.” şeklinde konuştu.

"BAZI AVRUPALI LİDERLERİN ERDOĞAN’I ELEŞTİRMESİNİ ANLAYAMIYORUM"



Değişikliğin belli oranda ABD’deki başkanlık sistemine benzediğini söyleyen Cemal, “Bazı Avrupalı liderlerin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirmesini anlayamıyorum. Sonuçta bu süreç sandıktan geçecek ve halkın kararı belirleyici faktör olacak.” ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN’A KARŞI YAPILAN ELEŞTİRİLERİN BİRÇOĞUNDA CİDDİ BİR İKİ YÜZLÜLÜK VAR"



Türkiye'deki demokrasi kültürüne vurgu yapan Cemal, “Erdoğan’a karşı yapılan eleştirilerin birçoğunda ciddi bir iki yüzlülük var. Müslüman coğrafyada seçimle, halkın iradesiyle yönetime gelmiş bir lidere tahammül edemiyorlar. Türkiye bu süreç içerisinde birçok Müslüman ülkeye ilham kaynağı olmuştur ve Batı dünyası ne yazık ki buna tahammül edemiyor." değerlendirmesinde bulundu.