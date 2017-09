Amerika Diyanet Merkezinde Arakan'a destek gösterisi

Amerika Diyanet Merkezi çatısı altında düzenlenen gösteride yüzlerce kişi Arakanlı Müslümanlara destek verirken, uluslararası toplumu Myanmar yönetiminin katliamlarına karşı çıkmaya çağırdı.

Amerika Diyanet Merkezinde (DCA) Arakanlı Müslümanlara destek gösterisi yapıldı.



Başkent Washington’a yarım saatlik mesafedeki Maryland eyaletinde yer alan DCA çatısı altında düzenlenen gösteriye 20’den fazla Amerikalı Müslüman sivil toplum kuruluşu katıldı.



DCA bahçesinde toplanan ve daha sonra kültür merkezinde devam eden gösteride yüzlerce kişi, "Soykırımı durdurun", "Adalet istiyoruz, hemen şimdi" ve "Rohingya yalnız değildir" sloganlarıyla ve taşıdıkları pankartlarla Arakanlı Müslümanlara destek verdi. Göstericiler, başta ABD olmak üzere uluslararası topluma da "Arakan’daki katliamları durdurmak için harekete geçme” çağrısında bulundu.



Gösteriyle ilgili açıklamada bulunan DCA Genel Sekreteri Ahmet Aydilek, organizasyona çok sayıda STK’nın katılmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.



"Bu ve benzeri organizasyonların, Arakanlı Müslümanlar için ortak bir ses olmasını ümit ediyoruz" ifadesini kullanan Aydilek, Türkiye’nin bu konudaki hassasiyetinin tüm Müslüman ülkelere örnek teşkil ettiğini belirtti.



"ARAKAN'DA KELİMENİN TAM ANLAMIYLA SOYKIRIM YAŞANIYOR"



Gösteriye katılan ABD’de yaşayan Arakan asıllı Wakar Uddin, 40 yıldır büyük zorluklar çektiklerini, son dönemde uluslararası kamuoyunun gündemine gelen şiddet olaylarının yeni olmadığını belirterek, "Dünya, yaşadıklarımızı görmeli. Arakan’da kelimenin tam anlamıyla bir soykırım yaşanıyor. Son iki haftada 500 bin insan yerinden edildi." dedi.



Uddin, katliamları durdurması için başta ABD olmak üzere ilgili ülke ve kuruluşlara çağrı yaptıklarını dile getirdi.



Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) temsilcisi Zainab Chaudry de ABD’nin Myanmar yönetimine yaptığı yardımları kesmesi gerektiğini vurguladı. Chaudry, dünyanın her yerinde Müslümanların Arakan konusunda daha fazla hassasiyet göstermesi gerektiğini ancak bu konuda yeterince ses çıkarılamadığını savundu.



Gösteriye DCA ve CAIR’in yanı sıra Washington Bölgesi İslam Toplumu, Baltimore İslam Toplumu, Dar-at Taqwa, Falah Mescidi, Maryland İslam Merkezi gibi çok sayıda sivil toplum örgütü de destek verdi.



ARAKAN'DA YAŞANANLAR



Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti.



Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.



Saldırılarda 200 köy ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı ya da kullanılmaz hale getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçiyor.



Bangladeş'e 25 Ağustos'tan bu yana 400 bine yakın Arakanlı Müslüman ulaştı.