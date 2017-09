Ameliyat aletleri usta ellerde şekilleniyor

Cerrahi alet üretimiyle öne çıkan Samsun'da, her aşaması titizlikle yapılan ve işçiliğin önem kazandığı ameliyat aletlerinin üretiminin yapıldığı 50'den fazla firmada, yaklaşık 2 bin kişi istihdam ediliyor.

Cerrahi alet üretiminde dünyada Almanya Tuttlingen, Pakistan Sialkot'den sonra üçüncü sırayı alan Samsun'da, 2 bin kişinin istihdam edildiği 50'den fazla firmada 15 bin türde medikal alet üretiliyor.



Dünyada cerrahi alet üretiminde üçüncü kümelenme merkezi olan Samsun'daki firmalarda üretilen medikal ve cerrahi ürünler, aralarında ABD, Almanya ve Çin'in de bulunduğu 70'e yakın ülkeye ihraç ediliyor. Her aşaması titizlikle yapılan ve işçiliğin önem kazandığı bu aletlerin üretiminde özellikle işinin ehli ustalar tercih ediliyor.



Bahadır Tıbbi Aletler Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kamil Bahadır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cerrahi alet üretiminde Samsun'un her geçen yıl adının daha da ön plana çıktığını söyledi.



Kentte üretilen ameliyat ipliği ve makası gibi cerrahi aletlerin 70'e yakın ülkeye gönderildiğini belirten Bahadır, "Sağlık sektöründe kullanılan her şey insan hayatı için önemli. Bunun için gereken titizliği, cerrahi aletlerin üretim aşamasında had safhada gösteriyoruz. Sektörde çalışan elemanların öncelikle elinin bu işe yatkın olması gerekiyor. Üretilen aletlerde hata payı olmaması lazım. Bu yüzden de eşinin ehli ustalarla çalışıyoruz." dedi.



"YETENEK, TECRÜBE VE DİKKAT İSTİYOR"



Ameliyat makası üretim tezgahında çalışan 57 yaşındaki Mehmet Düzgün, 22 yıldır yaptığı işte el beceresinin önemli olduğunu vurguladı.



"Makinelerin üretiminin dışında bize gelen tıbbi aletlerin montaj ve işçilikleri, işin yüzde 90'ını oluşturuyor." diyen Düzgün, yaptıkları işin titizlik gerektirdiğini vurgulayarak, şunları söyledi:



"Bu işin işçiliği çok fazla. Hassas işler olduğu için herkes yapamıyor. Yetenek, tecrübe ve dikkat istiyor. Cerrahi aletin en hassas işi makastır. Kesmesi, sürtüşmesi ve hassasiyeti...Diğer aletlere benzemiyor. Herkes makas yapamıyor. Bu işte belli bir süre çalışıp tecrübe kazanması gerekli."



Cerrahi aletler üretmeden önce müzik aletleri yaptığını, o işte de el becerisinin gerekli olduğunu anlatan Düzgün, "İşimi severek yapıyorum. Severek yapmasam başarılı olamam. İşin temeli bu. İşimi en iyi şekilde yapmak için elimden gelen çabayı gösteriyorum." diye konuştu.