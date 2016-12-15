Ambulanslar Halep'ten getirilen yaralıları bekliyor

Olası yaralı gelişine karşın Cilvegözü Sınır Kapısı'nda ambulans bekletilmeye başlandı.

Halep'in doğusunda yaşanan gelişmeler doğrultusunda Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda olası yaralı gelişlerine karşın ambulans bekletilmeye başlandı.



Halep'teki kuşatma bölgesinden sivil ve yaralıların tahliye edilme girişimleri nedeniyle Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda çeşitli tedbirler alındı.



Cilvegözü Sınır Kapısı'na UMKE, Türk Kızılayı araçları girdiği gözlenirken olası yaralı gelişine yönelik bölgeye ambulanslar sevk edildi. Sınır kapısından giren ambulanslar tampon bölgede bekleyişe başladı.

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Bu arada yaşanan gelişmeler sonrasında sınır kapısının Suriye tarafında bulunan Babel-Hava Sınır Kapısı'nın tır geçişlerine kapatıldığı öğrenildi.



90 KADAR YARALININ GETİRİLDİĞİNE DAİR BİLGİ VAR



Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Halep'ten sivillerin tahliyesine yönelik gelişmelerle ilgili olarak, "Öncelikle AFAD koordinasyonunda Kızılay ve İHH bir operasyon planı yaptık. Bu operasyon planında öncelikli olarak yaralıların Türkiye'ye doğru alınması var, Sağlık Bakanlığı bu konuyla ilgili çalışıyor." dedi.



Kınık, Halep'in doğusunda yaşanan gelişmeler doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı.



Öncelikle AFAD koordinasyonunda Türk Kızılayı ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'yla bir operasyon planı yaptıklarını belirten Kerem Kınık, şunları kaydetti:



"Bu operasyon planında öncelikle olarak yaralıların Türkiye'ye doğru alınması var, Sağlık Bakanlığı bu konuyla ilgili çalışıyor. Bize içeriden verilen bilgi, 90 civarında yaralının geldiği şeklinde. İvedi şekilde içeride bir kamp kurulması ve gelenlerin hızlı bir şekilde buraya alınması konusunda gene AFAD, Kızılay ve İHH olarak bir ortak operasyon yürütüyoruz. Onun dışında bundan sonraki süreçlerde ihtiyaç duyulacak sağlık hizmetleri gibi diğer acil hizmetlerle ilgili olarak da yarın ve öteki gün yeni bir takım çalışmalarımız olacak."





Kaynak: AA