Amazon 2 bin 250 kişiyi işe alacak

ABD'li e-ticaret devi Amazon, New York eyaletinde 2 binden fazla kişiye istihdam sağlayacağını duyurdu.

Amazon'dan yapılan açıklamada, şirketin New York eyaletinin Staten Island bölgesinde kurulması planlanan dağıtım ve müşteri hizmetleri merkezinde 2 bin 250 kişiye yeni istihdam sağlayacağı bildirildi.



Ayrıca, açıklamada, ABD'nin finansal merkezi olarak kabul edilen ve 8,5 milyon insanın yaşadığı New York metropolitan bölgesine hizmet verecek merkezin yaklaşık 80 bin metrekarelik alana kurulacağı ve yüksek teknoloji seviyesinde robotik ekipmanlarla donatılacağına vurgu yapıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon Müşteri İlişkileri Başkan Yardımcısı Sanjah Shah, New York gibi önemli bir merkezde firmanın ilk kuracağı dağıtım merkezinin önemli olduğuna dikkati çekti.



New York Valisi Andrew Cuomo da açıklamasında, kurulacak merkez ve yapılacak yatırım sayesinde New York'un küresel inovasyon ve ekonomi alanındaki liderlik konumunu pekiştireceğinin altını çizdi.



Açıklamanın ardından, Amazon'un hisseleri New York borsasının açılmasının öncesinde yapılan sınırlı işlemlerde yüzde 0,4 kazançla seyrediyor.