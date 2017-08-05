Amasya'da yolcu otobüsü devrildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 36 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Samsun'a giden özel bir firmaya ait İ.G idaresindeki yolcu otobüsü, Kayadüzü mevkisinde şarampole devrildi.



Bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada, otobüs sürücüsü Güleryüz ile 4 kişi yaşamını yitirdi, 36 kişi yaralandı.



Ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesi, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Suluova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavileri devam ediyor.