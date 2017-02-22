Amasya'da traktör su kanalına devrildi

Amasya’nın Taşova ilçesinde kum yüklü traktörün su kanalına devrilmesi sonucu traktör sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Taşova'dan Yenidere Köyü'ne giden Hasan Korkmaz (57) idaresindeki 05 HK 052 plakalı traktör köy girişinde bulunan su kanalına devrildi.



Çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri traktörü su kanalından çıkarttı ancak sürücüye ulaşamadı.



Sürücü Korkmaz'ın kanalda kaybolması üzerine AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.



Ekipler tarafından bulunan sürücünün cesedi, incelemenin ardından Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.