Amasya'da FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meslekten ihraç edilen ve açığa alınan öğretmenlerin de aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.



Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütle irtibat halinde bulundukları öne sürülen bazı zanlılar hakkında gözaltı kararı verildi.



Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kent merkezinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, meslekten ihraç edilen ve açığa alınan öğretmenlerin de aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.