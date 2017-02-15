Amanos Dağları'ndaki PKK hedeflerine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Amanos Dağları'nda tespit edilen terörist grubu ateş altına alınarak hava harekatıyla vuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Amanos Dağları'nda tespit edilen terörist grubu ateş altına alınarak hava harekatıyla vuruldu.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, saat 21.05-21.10 sıralarında Amanos Dağları bölgesine, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca hava harekatı düzenlendi.



Bölgede tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu grubu 4 hedef ateş altına alınarak imha edildi.



Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.