Amacımız, 2020'de 6A'nın üretimini tamamlamak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan: "Amacımız, 2020 yılında kendi uydumuz olan 6A'nın üretimini tamamlayarak yörüngedeki yerine fırlatmak ve onun üzerinden hizmetler almak." dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Amacımız 2020 yılında kendi uydumuz olan 6A'nın üretimini tamamlayarak yörüngedeki yerine fırlatmak ve onun üzerinden hizmetler almak." dedi.



Arslan, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (MÜSİAD) stratejik partnerliğinde, EMEA Satellite Operators Association-EMEA Uydu Operatörleri Birliği (ESOA) ev sahipliğinde, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3. Global Satshow'un açılışında yaptığı konuşmada, fuarın sektör için önemine işaret etti.



Türkiye'nin uzay teknolojilerinde 30 yıllık bir geçmişi olduğunu anımsatan Arslan, aktif yeryüzü uydusu Sputnik 1'in fırlatıldığı 1957 yılından itibaren de uzay ve uydu teknolojilerine yönelik çalışmalarının başladığını anlattı.



"ŞU ANDA UZAYDA UYDUSU BULUNAN 30 ÜLKEDEN BİRİYİZ"



Ahmet Arslan, şu anda Türkiye'nin uzayda uydusu bulunan 30 ülkeden biri olduğunu, Türkiye'nin aktif uydu filosunda halen 3 haberleşme, 3 gözlem uydusu bulunduğunu bildirdi.



Son 15 yıllık süreçte Türkiye’nin, uzay ve uydu teknolojileri gibi stratejik sektörlerinde faaliyetlerini sadece yer almak için değil, yerli ürün üretme noktasında da çok ciddi mesafeler katettiğini belirten Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"2009 yılında yapımına karar verdiğimiz 4A uydumuzu 2014, 4B uydumuzu da 2015 yılında çalışma arkadaşlarımızın üstün gayretleri ile hizmete verdik. Bu iki uydunun yapımında Türksat mühendisleri ciddi rol ve yer aldılar. Bununla birlikte yazılımının tamamını, donanımının yüzde 80'ini kendimizin ürettiği ilk keşif uydumuz, Göktürk 2'yi de 2012 yılında Çin'den uzaya gönderdik. 2011 yılında da yine kendi tasarımımız ve üretimimiz olan RASAT uydusunu yörüngesine yerleştirdik."



Bakanlık bünyesinde 2011'de Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nü kurduklarını, Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'ni açtıklarını hatırlatan Arslan, yerli gözlem ve haberleşme uydularının üretimine yönelik stratejik altyapının kurulduğunu bildirdi.



Arslan, söz konusu tesiste Türksat 6A uydusunun tamamen yerli olarak üretimi çalışmalarına başlandığını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Şu anda tasarım çalışmaları devam ediyor. Uydunun haberleşme kısımlarını ASELSAN, yapısal bölümlerini de TUSAŞ üretecek. Yazılım başta olmak üzere güç sistemleri, bataryalar ve güneş panelleri de mühendislerimiz tarafından yapılacak. Göktürk 2 uydusunun üretiminden elde edilen deneyimler de 6A’da bize önemli yol gösterici olacak. Amacımız, 2020 yılında kendi uydumuz olan 6A'nın üretimini tamamlayarak yörüngedeki yerine fırlatmak ve onun üzerinden hizmetler almak. Bu proje kapsamında geliştirilecek olan alt sistemler de daha sonra üretilecek milli haberleşme uydularının da altyapısını oluşturacak. 6A ile uydu yapabilen sayılı ülkeler arasına girecek Türkiye, bu anlamda diğer birçok ülkeden pozitif anlamda da ayrışmış olacak."



